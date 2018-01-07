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الوطن

أسقف طنطا: يوجد مظاهر حب تجمعنا بالمسلمين داخل الكنيسة

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود البدوي
أسقف طنطا: يوجد مظاهر حب تجمعنا بالمسلمين داخل الكنيسة

الأنبا بولا

وجه الأنبا بولا، أسقف طنطا، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية المتمثلة في قوات الشرطة، والمدعومة بعناصر القوات المسلحة على جهودهم الدؤوب في تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد المجيد، موجهًا رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء كاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف "بولا"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن عيد الميلاد المجيد لم يعد عيد للأقباط فقط، بل أصبح عيد لكل المصريين وعطلة رسمية للجميع، حيث إن ميلاد السيد المسيح لحظة فارقة.

وتابع: "فيه جزء كبير من الكنيسة محجوز للمسلمين، فيه مظاهرة حب تجمع المسلمين مع الأقباط داخل الكنيسة، يوم مفرح للكل".

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