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الوطن

مدير أمن قنا: قتيل السمطا مطلوب في قضيتي قتل وإتجار في مخدرات

أمس PM 11:38
كتب: رجب آدم
مدير أمن قنا: قتيل السمطا مطلوب في قضيتي قتل وإتجار في مخدرات

مدير أمن قنا

قال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إن العامل الذي قتل، اليوم، في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن مطلوب على ذمة قضية قتل وإتجار في المواد المخدرة، وصادر ضده أحكامًا قضائية.

وأضاف مدير الأمن، في تصريحات صحفية، أن أجهزة الأمن شنت حملة أمنية استهدفت قرية السمطا بمركز دشنا شمال محافظة قنا، لضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية، وأطراف الخصومات الثأرية، وبمجرد انتشار قوات الأمن أطلقت عناصر جنائية النار على قوات الأمن فتم مبادلتهم، وضبط بعض المطلوبين خلال الحملة.

وكان عامل يدعي محمد عبدالتواب لقي مصرعه، مساء اليوم السبت، وذلك خلال تبادل إطلاق النيران بين مسجلين خطر هاربين من أحكام قضائية وبين قوات الأمن، أثناء شن حملة لضبط المطلوبين بمركز دشنا شمال محافظة قنا نجع سمرة بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.

وعلى إثر ذلك قطع أهل القتيل مساء اليوم، طريق "مصر – أسوان الزراعي"، احتجاجا على مقتل ابنهم على يد الشرطة.

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