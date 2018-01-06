محافظ الدقهلية في مطرانية المنصورة: "المصريين يبحبوا الفرحة"

قال الدكتور أحمد الشعراوي، خلال قداس عيد الميلاد بمطرانية المنصورة، أنا سعيد بوجودي وسطكم وحضوري ليس بروتوكولي فقط، لكن بمحبة ومشاركة حقيقية، لأن أي فرح وأي عيد إخواتنا المسيحين مشاركين معانا، في رمضان وفي الأعياد.

جاء ذلك خلال كلمته قبل بدء قداس عيد الميلاد في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنصورة بحضور الأنبا داود، مطران المنصورة وتوابعها، واللواء أيمن الملاح، مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية، يرافقه اللواء طارق عطية، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، والمستشار العسكري، و قيادات الأزهر الشريف وأوقاف الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف الشعراوي، المصريين يبحبوا الفرحة وبيحبوا العيد، ومصر لن تتقدم إلا بنا وبروحنا العالية وتكاتفنا، ومحدش هايقف في سكتنا، وبكم الخير سيكون موجود.