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الوطن

موجز منتصف الليل| آلاف الإسرائيليين يحتشدون ضد نتنياهو في تل أبيب

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
موجز منتصف الليل| آلاف الإسرائيليين يحتشدون ضد نتنياهو في تل أبيب

جانب من المظاهرات ضد نتنياهو

تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث احتشد آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في ساحة المسرح الإسرائيلية في "تل أبيب" تحت عنوان "عام جديد فساد قديم".

وطالب المشاركون باستمرار التحقيقات مع قيادة الحكومة الإسرائيلية خاصة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وشارك في المظاهرة رئيس مجلس الأمن القومي السابق، عوزي أردا، الذي طالب بالتحقيق بعمق مع نتنياهو في قضية الغواصات.

"عام جديد فساد قديم".. الآلاف يحتشدون في تل أبيب ضد بنيامين نتنياهو

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