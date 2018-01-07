وردة وكلمة وابتسامة.. "جورجيت" تكشف كواليس لقاء "السيسي" بقداس الميلاد

استطاعت أن تخترق صفوف الحاضرين، فأسرعت خطواتها وتلاحقت دقات قلبها سريعا، في سباق مع من حولها من أجل لحظة كثيرا ما تمنتها، لتظفر في نهاية المشهد السابق بلقاء مباشر وحوار لم يستمر أكثر من ثوان معدودة مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال قداس عيد الميلاد بكاتدارئية العاصمة الإدارية.

وعبرت جورجيت شرقاوي، أحد أعضاء حملة عشان تبنيها، عن سعادتها البالغة لحضور قداس عيد الميلاد، اليوم، بمقر الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورؤيتها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشهد وصفته بـ"مظاهرة في حب الرئيس".

"وردة، وكلمة شكر، وابتسامة فرح برؤية الرئيس"، ملخص المشهد الذي جمع جورجيت بالرئيس السيسي، بعد أن أسرعت نحوه حاملة وردة في يدها على أمل الوصول إليه وإهدائها له، وقالت لـ" الوطن": "الريس كان متواضع جدا وإحنا اللي روحنا ناحيته عشان نسلم عليه، اللي حواليا كانوا بيرموا ورد عليه وأنا أهديته وردة قولتله شكرا يا ريس قالي شكرا ليكي".

واختلف القداس هذا العام، من وجهة نظر جورجيت، بوجود روح جميلة تسود بين الأقباط رغم أحزانهم لاهتمام الرئيس بهم وسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من الكاتدرائية لإيمانه بهم، "الرئيس نجح في تقديم نموذج يليق بأقباط مصر ردا على أصوات الخارج اللي بتحاول التفريق بينا"، حسب تعبير عضو حملة عشان تبنيها.

"دخول الإثنين معا البابا تواضروس مع الرئيس السيسي يمثل رسالة قوية لأصحاب النفوس المريضة بالداخل والخارج معا"، هكذا اختتمت جورجيت حديثها عن وصف أجواء القداس، مؤكدة أن الروح الواحدة بين المسلمين والأقباط ستستمر رغم أنف الإرهاب.