محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان حضور قداس عيد الميلاد المجيد

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مراسم القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وتفقد المحافظ التجهيزات الأمنية والخدمات بمحيط الكنيسة ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية والتأكد من تحقيق أعلى درجات التأمين، والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة أي خطر وتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، سعادته بوجود هذا الحشد الكبير من مسلمي وأقباط الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذه اللحمة تجسد وتؤكد مدى وحدة صف المصريين جميعا دونما أي تمييز.

ورافق المحافظ، اللواء محمد حسين شحاته، مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، ومحمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد وأشرف عمارة عضو مجلس النواب.