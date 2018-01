هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت السفارة على حسابها على "تويتر"، تغريدة قالت فيها "عيد ميلاد سعيد لمن يحتفلون اليوم في مصر، وجميع أنحاء العالم".

Merry Christmas to everyone celebrating today in Egypt and around the world.