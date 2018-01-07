مظهر شاهين: زيارة السيسي للكاتدرائية خنجر في قلوب محرمي تهنئة الأقباط

أشاد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه يتم في الوقت الحالي بناء مسجد كبير بالعاصمة الإدارية مجاور للكنيسة وهو مشهد جديد للحمة المصرية التي لم تنفك عبر عصور طويلة.

وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الصحة والجمال": "افتتاح الكاتدرائية، هو يوم أبيض للمصريين، ويوم أسود على أعداء وكارهي مصر، وفي ناس كانت تتمني تموت قبل ما تشوف المصريين بيبنوا مسجد وكنيسة جديدة، وبيصلوا مع بعض".

وأشار إلى أن زيارة السيسي للكاتدرائية خنجر في قلوب محرمي تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد وأعداء الوطن.