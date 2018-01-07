مصادر تكشف لـ«الوطن» التفاصيل الكاملة للقبض على «عفروتو» حتى وفاته

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المتهم الشهير بـ«عفروتو» والذي توفي بعد القبض عليه في قسم شرطة «المقطم»، ألقي القبض عليه في أثناء تعاطيه مخدر «الاستروكس» مع عدد من أصدقائه، وعُرِف بينهم بتعاطي المخدر وبيعه أيضًا.

وقالت المصادر: حين توجَّه أفراد من قسم «المقطم» للقبض على «عفروتو»، حاول الهرب والجري في الشارع، لكنه سقط على الرصيف، وأمكن القبض عليه وبحيازته عددًا من الأقراص، وحال وصوله إلى قسم الشرطة ونظرًا لتعاطيه هذا المخدر القوي، وكذا ما قام به من مجهود في محاولة الهروب وارتطامه بالرصيف، حدث له حالة إعياء وقيء فتم نقله إلى المستشفى في حينه، وتوفي عقب وصوله إلى هناك، والثابت من المعاينة عدم وجود أي إصابات به.

وبالعرض على النيابة العامة، انتقلت وعاينت الجثة، وطلبت تشريحها.

وتجمع حوالي 100 فرد من أهل وأصدقاء المتهم أمام قسم المقطم ورشقوا القسم بالحجارة وأشعلوا النيران في السيارات الموجودة بجوار القسم، وأطلق نار في الهواء لتفرقتهم، وذلك اعتراضًا منهم على نقل الجثة للمشرحة.