تسجيل الدخول

الوطن

مصادر تكشف لـ«الوطن» التفاصيل الكاملة للقبض على «عفروتو» حتى وفاته

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
مصادر تكشف لـ«الوطن» التفاصيل الكاملة للقبض على «عفروتو» حتى وفاته

عفروتو

كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المتهم الشهير بـ«عفروتو» والذي توفي بعد القبض عليه في قسم شرطة «المقطم»، ألقي القبض عليه في أثناء تعاطيه مخدر «الاستروكس» مع عدد من أصدقائه، وعُرِف بينهم بتعاطي المخدر وبيعه أيضًا.

وقالت المصادر: حين توجَّه أفراد من قسم «المقطم» للقبض على «عفروتو»، حاول الهرب والجري في الشارع، لكنه سقط على الرصيف، وأمكن القبض عليه وبحيازته عددًا من الأقراص، وحال وصوله إلى قسم الشرطة ونظرًا لتعاطيه هذا المخدر القوي، وكذا ما قام به من مجهود في محاولة الهروب وارتطامه بالرصيف، حدث له حالة إعياء وقيء فتم نقله إلى المستشفى في حينه، وتوفي عقب وصوله إلى هناك، والثابت من المعاينة عدم وجود أي إصابات به.

وبالعرض على النيابة العامة، انتقلت وعاينت الجثة، وطلبت تشريحها.

وتجمع حوالي 100 فرد من أهل وأصدقاء المتهم أمام قسم المقطم ورشقوا القسم بالحجارة وأشعلوا النيران في السيارات الموجودة بجوار القسم، وأطلق نار في الهواء لتفرقتهم، وذلك اعتراضًا منهم على نقل الجثة للمشرحة.

أخبار متعلقة

أديب لـ"الداخلية": "ما تكرروش مأساة خالد سعيد بالكتمان في عفروتو"

أديب لـ"الداخلية": "ما تكرروش مأساة خالد سعيد بالكتمان في عفروتو"

طالب الإعلامي عمرو أديب وزارة الداخلية بكشف الحقائق في مسألة مقتل الشاب "عفروتو" داخل قسم المقطم بأسرع وقت.
عمرو أديب يطالب "الداخلية" بتوضيح الحقائق للمواطنين حول مقتل "عفروتو"

عمرو أديب يطالب "الداخلية" بتوضيح الحقائق للمواطنين حول مقتل "عفروتو"

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن الرصاص، الذي تم إطلاقه على خلفية حادث "عفروتو"، أمام قسم المقطم وما إن كان من طرف واحد أم من طرفين؟.
شقيق "عفروتو": أخويا مات من الجري

شقيق "عفروتو": أخويا مات من الجري

روى محمود شقيق عفروتو، كواليس وفاة شقيقه داخل الحجز، موضحًا أنه لم يلحظ أي علامات أو آثار تعدي على جسد شقيقه، مشيرًا إلى أن الأطباء بالمستشفى أكدوا له أن الوفاة
شهود عيان يروون تفاصيل أحداث قسم المقطم بعد وفاة "عفروتو"

شهود عيان يروون تفاصيل أحداث قسم المقطم بعد وفاة "عفروتو"

شهد قسم شرطة المقطم اليوم، محاولة اقتحام من قبل عدد من الأهالي، على خلفية وفاة متهم قريب لهم داخل الحجز بقسم شرطة المقطم يدعى "عفروتو" من مساكن العبد.

التعليقات

قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

الأكثر قراءة

عاجل