المئات يحتفلون بعيد الميلاد في القليوبية.. وأسقف بنها: إرادتنا حديدية

بدأت احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد في محافظة القليوبية منذ الصباح، وسط تعزيزات أمنية مشددة حول الكنائس ومباني الكاتدرائيات ببنها وشبرا وشبين القناطر، وخرج المئات للاحتفال في الأمكان العامة والمتنزهات والنوادي.

وتوجه محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، يرافقه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية لكنائس بنها والإنجيلية وشبين القناطر وشبرا لتقديم التهنئة للآباء والكهنة بعيد الميلاد، مؤكدا خالص تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، متمنيا لهم كل الخير والسعادة.

وأكد المحافظ أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائما صفا واحدا.

من جانبه، قال الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا إن الإرادة الحديدية للمسلمين والمسيحين كانت وراء إنجاز كنيسة العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن العمل بكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة كان يحتاج إلى أعوام ولكن تم إنجازه في أشهر، وكان العمل يتم على قدم وساق على مدار ساعات طوال اليوم.

وأضاف مكسيموس، في كلمته، أن المصريين أقوى من الإرهاب، وكاتدرائية العاصمة الإدارية كان يعمل بها آلاف العمال أقباط ومسلمون، أعلنوا تحديهم للإرهاب لإتمام العمل وتحقيق ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس عيد الميلاد من العام الماضي، وهو أن يقام قداس عيد الميلاد هذا العام في أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.