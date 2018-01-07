سيولة مرورية بشوارع الجيزة.. وتكثيف أمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد

قال العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن كافة الشوارع ومحاور وميادين الجيزة الرئيسية، تشهد سيولة مرورية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، اليوم الأحد.

وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، موضحًا أن هناك تكثيفات أمنية على كافة الطرق لحماية المواطنين في أثناء احتفالاتهم.

وتابع مدير التخطيط بمرور الجيزة: "لحد دلوقتي مفيش أي بلاغات بوقوع أي حوادث أو مصادمات تؤثر على السيولة المرورية في المحافظة".