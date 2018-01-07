تكليف صادق أبو رأس برئاسة حزب المؤتمر الشعبي خلفا لـ"صالح"

كلفت اللجنة العامة لحزب المؤتمر نائب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، صادق أمين أبو رأس، برئاسة المؤتمر الشعبي العام خلفاً له عقب مقتله على يد الحوثيين، وفقا لما ذكره موقع "أخبار اليمن" فى نبأ عاجل.

وقال عضو اللجنة العامة حسين حازب إن اللجنة كلفت أبو رأس، بموجب المادة 29 من النظام الداخلي للؤتمر الشعبي العام.

وكان صالح قد عين، القيادي في الحزب صادق أمين أبو رأس نائباً أول له عقب الخلاف مع الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، في حين انشق الأخير بجناح آخر في الحزب برئاسته، وهو الجناح الموالي للحكومة الشرعية مع بقية القوى السياسية في مواجهة الانقلاب.