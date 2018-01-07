"تموين قنا" يناقش المنظومة الجديدة وكتابة الأسعار على السلع

عقدت مديرية التموين في قنا، اليوم، اجتماعا موسعا ضم مديري إدارات التموين في مراكز المحافظة، ترأسه المهندس ممدوح بكار وكيل وزير التموين قنا، لمناقشة المنظومة التموينية الجديدة.

وقال ممدوح بكار، لـ"الوطن"، إن اجتماع اليوم سيكون دوريا، للتقارب مع رجال التموين ومعرفة أهم المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، موضحًا أن الاجتماع شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بتشديد الرقابة التموينية للحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه ومعاقبة المخالفين.

كما ناقش الاجتماع، منظومة التموين الجديد بالنسبة للبقالين، وتطبيق قرار وزير التموين بكاتبة الأسعار على السلع.