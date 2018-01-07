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الوطن

بالصور| العثور على "حوت" طوله 12 مترا على شاطئ في الإسكندرية

منذ 15 دقيقة
كتب: مروة مرسى ومحمد الرملى
بالصور| العثور على "حوت" طوله 12 مترا على شاطئ في الإسكندرية

الحوت على شاطئ رشدي بالإسكندرية

عثر عمال شاطئ خاص في منطقة ستانلي بالإسكندرية، اليوم، على حوث نافق، وأبلغوا الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم سيدي جابر، بالعثور على "سمكة كبيرة الحجم" على شاطئ رشدي أمام فندق أزور.

وتبين بالفحص أنه حوت نافق على الشاطئ المشار إليه طوله حوالي 12 مترا أسود وأبيض، وانتشل بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، جار تسليمة لمسؤولي المعهد القومي لعلوم البحار لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، حرر المحضر رقم 2018/317 إداري قسم سيدي جابر، وجار العرض على النيابة.

والحوت من نوع "ذو الزعنفة الظهرية" وهو من الثديات البحرية وموطنه الأصلي المحيط الأطلنطي وطوله 12 مترا ووزنه حوالي 4 أطنان، وتسببت النوة الماضية في جلبه إلى الشاطئ ودخوله من مضيق جبل طارق ونوعه  وعمره من 7 إلى 8 سنوات، بحسب بيانات أولية وردت لمديرية الأمن.

 

 

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