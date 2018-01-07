موجز منتصف الليل| "أمن القاهرة": مباراة القمة دون جمهور

تقدم "الوطن"، موجز منتصف الليل، حيث طالبت مديرية أمن القاهرة، جماهير فريقي الزمالك والأهلي، بعدم التواجد بمحيط ستاد القاهرة، غدا الاثنين، بالتزامن مع مباراة القمة بين الفريقين.

وأكدت المديرية، أن المباراة ستقام بدون جمهور وفقا للوائح واشتراطات اتحاد الكرة.

"أمن القاهرة": مباراة القمة دون جمهور.. لا تتواجدوا بمحيط ستاد القاهرة

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