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الوطن

موجز منتصف الليل| "أمن القاهرة": مباراة القمة دون جمهور

أمس PM 11:59
كتب: محمد علي حسن
موجز منتصف الليل| "أمن القاهرة": مباراة القمة دون جمهور

استاد القاهرة

تقدم "الوطن"، موجز منتصف الليل، حيث طالبت مديرية أمن القاهرة، جماهير فريقي الزمالك والأهلي، بعدم التواجد بمحيط ستاد القاهرة، غدا الاثنين، بالتزامن مع مباراة القمة بين الفريقين.

وأكدت المديرية، أن المباراة ستقام بدون جمهور وفقا للوائح واشتراطات اتحاد الكرة.

"أمن القاهرة": مباراة القمة دون جمهور.. لا تتواجدوا بمحيط ستاد القاهرة

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