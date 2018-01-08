مسؤول حكومي: اكتشفنا أخطاء كثيرة في قاعدة بيانات بعض المصالح

قال مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قطاع التفتيش بالجهاز، اكتشف وجود أخطاء كثيرة في قاعدة بيانات بعض المصالح الحكومية، وعدم مطابقة مواصفات ومحتويات هذه القاعدة مع بيانات وأعداد العاملين وأجورهم على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، كان من بينها الأخطاء التي تم اكتشافها في مديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم، في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي.

ولفت المسئول لـ"الوطن"، إلى أن خطوة "التنظيم والإدارة"، لربط تثبيت العمالة المؤقتة، بقواعد البيانات تأتي في إطار، خطة الجهاز، لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتطويره ضمن الخطة القومية الكبرى للإصلاح الإداري في الدولة.