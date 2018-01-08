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الوطن

ضبط 628 مخالفة مرورية وسداد 8250 جنيها غرامات فورية بحملة بمطروح

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد بخات
ضبط 628 مخالفة مرورية وسداد 8250 جنيها غرامات فورية بحملة بمطروح

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية مكبرة بمركز ومدينة مرسى مطروح وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح في 73 مخالفة فورية بمبلغ 8250 جنيها.

ويأتي ذلك، اليوم، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وبإشراف العميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح أن الحملات المرورية يتم تنظيمها بشكل مستمر يوميا في جميع الطرق داخل مدينة مرسى مطروح والمدن والمراكز الأخرى بنطاق المحافظة بالإضافة إلى الطرق السريعة والدولية التي تربط مدينة مرسى مطروح بمدن سيوة والسلوم والعلمين وحتى الحمام لضبط جميع المخالفات وإجراء تحاليل للسائقين وضبط المخالفين للقانون.

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