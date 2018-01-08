سامح شكري: سحب السفير السوداني يتعلق بقضية "حلايب وشلاتين"

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مسألة سحب السفير السوداني بالقاهرة يتعلق بقضية "حلايب وشلاتين"، موضحًا أن مصر تعاملت بحكمة مع الحدث لعدم تأثيره على التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أهمية حرص الدولتين على التعامل في هذا الملف من خلال القيادات السيادية لدى الدولتين نظرًا لأهمية الملف وحساسيته.

وطالب الإعلام بالحديث بموضوعية تجاه القضايا المتعلقة بالبلدين، قائلاً: "الأخبار المغلوطة لا تخدم أحدا".

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي، السفير السوداني في القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.