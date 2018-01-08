تسجيل الدخول

الوطن

سامح شكري: سحب السفير السوداني يتعلق بقضية "حلايب وشلاتين"

منذ 38 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
سامح شكري: سحب السفير السوداني يتعلق بقضية "حلايب وشلاتين"

سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مسألة سحب السفير السوداني بالقاهرة يتعلق بقضية "حلايب وشلاتين"، موضحًا أن مصر تعاملت بحكمة مع الحدث لعدم تأثيره على التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أهمية حرص الدولتين على التعامل في هذا الملف من خلال القيادات السيادية لدى الدولتين نظرًا لأهمية الملف وحساسيته.

وطالب الإعلام بالحديث بموضوعية تجاه القضايا المتعلقة بالبلدين، قائلاً: "الأخبار المغلوطة لا تخدم أحدا".

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي، السفير السوداني في القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.

أخبار متعلقة

وزير الخارجية التركي: علاقتنا مع إسرائيل ستستمر

وزير الخارجية التركي: علاقتنا مع إسرائيل ستستمر

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن علاقات بلاده مع إسرائيل ستستمر بسبب المصالح المشتركة، على الرغم من أجواء التوتر حول الملف الفلسطيني
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم طموح الإيرانيين في الانتقال السلمي للسلطة

وزير الخارجية الأمريكي: ندعم طموح الإيرانيين في الانتقال السلمي للسلطة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعم طموحات المتظاهرين الإيرانيين، ومن بينها إجراء انتقال سلمي للسلطة.
وزير الخارجية الأردني: مواقفنا العربية ثابتة بشأن قرار ترامب حول القدس

وزير الخارجية الأردني: مواقفنا العربية ثابتة بشأن قرار ترامب حول القدس

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، إن المجموعة العربية ستسعى إلى الحصول على اعتراف عالمي
وزير الخارجية الأردني يعلن عقد قمة عربية استثنائية من أجل القدس

وزير الخارجية الأردني يعلن عقد قمة عربية استثنائية من أجل القدس

أعلن أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إنه سيتم عقد قمة عربية استثنائية في الأردن من أجل القضية

التعليقات

قداس عيد الميلاد بـ«العاصمة الإدارية»

الأكثر قراءة

عاجل