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الوطن

تعرف على اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية

منذ 19 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
تعرف على اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية

اهم اختصاصات النيابة الدارية في التحقيق

أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين المدنيين بالدولة، بالجهاز الإداري للدولة، والذي يضم 732 جهة حكومية وهيئة، ولائحته التنفيذية أن اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، ينحصر في التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية، وكذلك التحقيق في أي مخالفة تحال إليها وتكون، لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة، المختصة، في توقيع الجزاءات، أو الحفظ.

وتأتي هذه الاختصاصات في ضوء ما ورد بقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية.

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