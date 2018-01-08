"الهيئة الهندسية": تحويلات مرورية خلال ربط محور 30 يونيو بـ"الجلالة"

تستكمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طريق محور 30 يونيو وإسناد تلك الأعمال، إلى شركة الرواد الهندسية الحديثة للقيام بإنشاء نفق لربط محور 30 يونيو، بطريق الجلالة في تقاطعه مع "طريق القطامية - العين السخنة" بجهة الكيلو 93.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن الأعمال عبارة عن حفر نفق لربط محور 30 يونيو بطريق الجلالة بجهة الكيلو 93 بطريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين، الأمر الذي يستلزم القيام بتحويلات مرورية في الاتجاهين لمسافة 1 كم عن طريق تحويل الحركة المرورية، من الطريق الرئيسي إلى طريق تم استحداثه، بعرض 2 حارة مرورية، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي عقب تجاوز منطقة التحويلة المرورية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم معاينة التحويلات المرورية والتأكد من استيعابها لكافة أحجام الحركة المرورية بالطريق، وكذلك مد تنفيذ الأعمال 6 أشهر اعتبارًا من 9 يناير الجاري على مدار اليوم الكامل.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق مع الشركة القائمة بالأعمال بالالتزام بوضع المساعدات الفنية الكافية "إضاءة مخاريط- طواحين ضوئية- فواصل حركة- علامات إرشادية وتحذيرية"؛ لتأمين المنطقة من أي أضرار قد تحدث للغير، أثناء أو بسبب الأعمال تطبيقًا لنص المادة 65 من قانون المرور.

وأضافت الهيئة، أنه جار تعيين الخدمات المرروية اللازمة، وجار الإعلان عنها من خلال البث الإذاعي، والمرئي بالقنوات الفضائية لإعلام السادة مستخدمي الطريق، ومتابعتها لحين الانتهاء.