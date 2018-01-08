ضبط 135 قضية مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث القليوبية، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملة عن ضبط 135 قضية مخدرات، وتنفيذ 54 ألف حكم قضائي، خلال حمله أمنية شنتها مديرية الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون، كما أسفرت الحملة عن ضبط 644 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وجنائية.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن تقضي بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من الأحكام وتجار المخدرات، فقامت حملة مكبرة، قادها اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وشارك فيها العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 54 ألف حكما قضائيا، كما تم ضبط 644 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية وجنائية و 135 قضية اتجار بالمخدرات، وبلغت جملة أوزان المخدرات المضبوطة 650 جرام هيروين، وكيلو جرام حشيش، وتولت النيابة التحقيق.