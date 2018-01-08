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الوطن

السيسي لـ"وزير النقل": في 3 كيلو من طريق "القاهرة - السويس" زحمة

منذ 26 دقيقة
كتب: شريف سليمان
السيسي لـ"وزير النقل": في 3 كيلو من طريق "القاهرة - السويس" زحمة

الدكتور هشام عرفات - وزير النقل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إنّ الوزارة تعمل على إنهاء مشروعات الطرق، ومن بينها طريق (القاهرة - السويس). 

ورد عليه السيسي، قائلا: "وأنا جاي النهارده الصبح فوجئت بالتكدس اللي عليه، أكتر من 3 كيلو الطريق مقفول على الناس اللي جاية من العبور والشروق ومدينتي، ولما كنا بنقول نعمله 6 و7 حارات كان بيتقال مش مناسب خالص".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية جديدة، أبرزها طريق (شبرا - بنها الجديد)، وهو أول طريق زراعي حر دون تقاطعات مرورية في مصر، يختصر الطريق من بنها حتى شبرا في 20 دقيقة فقط، إضافة إلى 11 مشروعا للنقل، وبعض أبراج السكك الحديدية المطورة، أبرزها القوس الشمالي الشرقي في الدائري الإقليمي، وكوبري بنها العلوي على النيل، إضافة إلى برجي بركة السبع وقويسنا على السكة الحديد.

السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

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