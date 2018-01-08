قامت مجموعة موانئ دبي العالمية خلال عام 2017 بضخ استثمارات تجاوزت مليار دولار أمريكي كإنفاق رأسمالي في الفرص التجارية العالمية المتنامية التي ساهمت في تنويع أعمالها التجارية وتوسعة رقعة انتشارها على امتداد سلسلة التوريد العالمية، بحسب ما اورده المكتب الاعلامي لحكومة دبي اليوم (الاحد).

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، "جاء تعافي التجارة العالمية في 2017 أقوى من المتوقع ويسرنا تحقيق أداء فاق توقعات السوق حيث نتجه لتحقيق نمو إجمالي بنسبة 10% لكامل عام 2017، ونتطلع إلى استمرار هذا النمو في عام 2018".

واضاف بن سليم: "شملت الإنجازات البارزة تعزيز شراكتنا في كل من البرازيل والإكوادور وكازاخستان وقبرص وجمهورية أرض الصومال والهند ومصر ومالي مع مجموعة من الاستثمارات في البنية التحتية لتمكين التجارة العالمية وربط الدول بالأسواق الدولية، واقترن ذلك بسلسلة من عمليات الاستحواذ".

وتابع: "لقد قطعنا أشواطاً كبيرة في توفير قيمة مضافة لعملائنا في نقاط أخرى ضمن سلسلة التوريد العالمية من خلال زيادة الخدمات اللوجستية والمجمعات الصناعية وعمليات المنطقة الحرة والحلول التجارية الرقمية الذكية كما في قناة السويس في مصر، و"بوسورجا" في الإكوادور، و" بربرة" في أرض الصومال و"بورت دي فوتور" في السنغال، وغيرها".

وتتضمن اهم الاستثمارات التي قامت بها موانىء دبي العالمية خلال عام 2017 ، افتتاح التوسع في محطة "برنس روبرت" في كندا، إلى جانب افتتاح "موانئ دبي العالمية" لمحطة سياحية جديدة في ليماسول في قبرص، وبدء العمل في مركز لوجستي جديد في كيغالي في رواندا.

وتضمنت الاستثمارات ايضا مشروع محطة جديدة في "بوسورجا" في الإكوادور ، ادخال بوسان في كوريا الجنوبية في محفظة المحطات الموحدة اضافة الى بدء تشغيل "موانئ دبي العالمية –بربرة" في جمهورية أرض الصومال العام الماضي .

كما استحوذت "موانىء دبي العالمية" نهاية العام 2017 في الأمريكتين على حصة ملكية كاملة (100 في المائة) في ميناء إمبرابورت في البرازيل.

وعلى الصعيد المحلي، بالإضافة إلى " الاستحواذ على مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية، قامت موانئ دبي العالمية بافتتاح الطاقة الاستيعابية الجديدة في المحطة 3 في ميناء جبل علي والبالغة 1.5 مليون حاوية نمطية ما رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 4 ملايين حاوية نمطية لتكون بذلك أكبر منشأة تعمل بشكل شبه آلي في العالم".