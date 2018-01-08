وزير الإسكان: تنفيذ 96 ألف شقة دار مصر منذ عام 2015

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم، إنه يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أنه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتي يجري تنفيذها بـ8 مدن جديدة، بتكلفة ملياري جنيه، ويجري تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى في 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، بتكلفة 18 مليار جنيه، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة منها بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 84 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14 مليار جنيه.