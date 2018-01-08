وزير الإسكان: يتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، حول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية حوالي 97 %، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لتر/ يوم.

ويتم إنتاج المياه من خلال2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية لحوالي 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالى: 94% على مستوى الحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى.

ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400محطة، (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعاً، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خلال 18 شهراً بدلا من 4 : 5 سنوات في السابق.