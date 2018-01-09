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الوطن

أبل تصدر تحديثا جديدا لإصلاح ثغرة الرقائق "سبكتر"

منذ 54 دقيقة
كتب: وكالات
أبل تصدر تحديثا جديدا لإصلاح ثغرة الرقائق "سبكتر"

ابل

أصدرت شركة أبل نسخة محدثة من برنامج نظامها التشغيلي لإصلاح ثغرة كبرى أثرت على رقائق كل أجهزة الكمبيوتر تقريبا التي صنعت في العقد الأخير.

وكشفت شركة جوجل وباحثون أمنيون آخرون الأسبوع الماضي عن ثغرتين كبيرتين في الرقائق إحداها تسمى (ميلتداون) وتؤثر فقط على رقائق شركة إنتل والأخرى تسمى (سبكتر) التي جعلت أجهزة الحاسوب عرضة لاختراق المتسللين الإلكترونيين.

وقالت أبل على موقعها الإلكتروني ”من أجل حماية عملائنا، لا تكشف أبل أو تناقش أو تؤكد أي مسائل متعلقة بالأمن إلى أن يتم إجراء تحقيق وإصلاح الثغرة“.

كما أصدر عملاق التكنولوجيا تحديثات لبرامج أجهزة ماك وتلفزيون أبل وساعة أبل التي تنتجها.

وكانت أبل صانعة أجهزة آيفون أعلنت يوم الخميس أنها بصدد إصدار برنامج لإصلاح متفصح الإنترنت سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وقالت أبل إنه لا توجد حالات معروفة استغل فيها متسللون هذه العيوب.

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