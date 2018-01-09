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الوطن

كوارث الطقس والمناخ كلفت أمريكا 306 مليارات دولار في 2017

منذ 55 دقيقة
كتب: وكالات
كوارث الطقس والمناخ كلفت أمريكا 306 مليارات دولار في 2017

اعصار

قالت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن الكوارث المتصلة بالطقس والمناخ كلفت الولايات المتحدة مبلغا قياسيا في عام 2017 وهو 306 مليارات دولار.

ويسلط تقرير هذه الهيئة الاتحادية الضوء على المخاطر الاقتصادية المصاحبة للكوارث من هذا النوع وإن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تلقي بظلال من الشك على أسبابها وبدأت عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت الوكالة أن حرائق الغابات في الغرب والأعاصير هارفي وماريا وإرما ساهمت في أن يصبح عام 2017 الأعلى تكلفة بين الأعوام المسجلة. وكان الرقم القياسي السابق في عام 2005 الذي بلغت تكلفته 215 مليار دولار حين اجتاحت الأعاصير كاترينا وويلما وريتا ساحل الخليج الأمريكي.

ومنذ فترة طويلة خلص العلماء إلى أن ثاني أكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري والصناعة هي التي تحرك تغير المناخ مما يؤدي إلى الفيضانات وموجات الجفاف وتكرار العواصف العاتية بمعدل أكبر.

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