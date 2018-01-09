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الوطن

بالفيديو| شباكه نظيفة في آخر 6 لقاءات قمة.. الـ"كلين شيت" عادة أهلاوية

منذ 53 دقيقة
كتب: كريم عثمان
بالفيديو| شباكه نظيفة في آخر 6 لقاءات قمة.. الـ"كلين شيت" عادة أهلاوية

الأهلي - أرشيفية

في القمة 115 التي تابعها عشاق الكرة المصرية، انتهى اللقاء بتفوق النادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، أحرزها مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، ووليد أزارو، في الجولة 17 ضمن مسابقات بطولة الدوري الممتاز.

"كلين شيت".. مفهوم كروي يعني خروج الفريق بشباك نظيفة دون استقبال أهداف، وهو ما استطاع النادي الأهلي تحقيقه في مباراة اليوم، لتصبح المباراة السادسة على التوالي التي يحمي فيها الأحمر مرماه ويمنع هجوم الزمالك من التسجيل، في مباريات الديربي القاهري، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض "الوطن" فيما يلي، مباريات القمة الـ6 اللاتي انتهت بشباك نظيفة للأهلي في الدوري:

- المباراة الأولى

في 26 يوليو 2015، استطاع النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شىء، أحرزهما مؤمن زكريا، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ليعود مرة أخرى ويسجل الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الثاني.

- المباراة الثانية

في 9 فبراير 2016، شهدت القمة 111، تفوق النادي الأهلي على الزمالك، بهدفين دون رد، أحرزهما ماليك إيفونا في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ثم عمرو جمال في الدقيقة 88.

- المباراة الثالثة

شهدت القمة 112، على تعادل فريقي الأهلي والزمالك سلبيًا بدون أهداف، وذلك في 9 يوليو 2016.

- المباراة الرابعة

في ختام الدور الأول لموسم 2016-2017، فاز النادي الأهلي على الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل لاشىء، افتتح الأهداف مؤمن زكريا في الدقيقة 22 من الشوط الأول، وعاد أجاي ليسجل في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

- المباراة الخامسة

وفي القمة 114 الماضية، فاز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين، أحز الأول وليد سليمان في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، والثاني جونيور أجاي في الدقيقة 89.

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