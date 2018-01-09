أحد مصابي كمين رفح يروي كيف أنقذه الشهيد أحمد الشبراوي بعد إصابته

أكد المجند أحمد حجازي أحد مصابي حادث الهجوم على كمين برفح، والذي استشهد فيه النقيب أحمد الشبراوي يوليو الماضي، أنه كان برفقة الشبراوي لآخر لحظة في الكمين حتى استشهد أمامه.

وقال حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع محمد الباز على قناة "المحور" إن الشبراوي كان قائدا عظيما ويدعم الجميع "عمره ما ساب حد فينا وكان دايما معانا حتى في علاقاتنا ومشاكلنا الشخصية يحلها وكان دايما معانا".

وتابع: "لما استشهد أنا اتصبت إصابة بسيطة وسحبني قبل استشهاده وقاللي خلى بينك وبيني مسافة وخليك بعيد عشان مايحصلكش حاجة".

وأردف: "كان بالنسبة لنا أخ كبير كان دايما يدربنا رماية عشان نعرف نحمي نفسنا وزمايلنا وعمره ما ساب حد".