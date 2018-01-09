Myteepi أداة تراقب منزلك بدون تيار كهربي أو إنترنت

من الجيد أن يكون لديك في المنزل أداة استشعار للحركة ولجمع بيانات عن البيئة المحيطة مما يعطي مزيد من الراحة والأمان.

Myteepi هي أداة خشبية صنعها شركة فرنسية صاعدة لمتابعة أجهزة الاستشعار، هذه الأداة تقوم بمراقبة الحرارة و الرطوبة ومتابعة أجهزة الإنذار.

وسيتم بيع هذا المنتج لأول مرة من خلال Kickstarter بسعر 199€ هذا الإختراع المذهل سيعمل حتى لو لم يكن لديك واي فاي لأنه يعمل على موجات راديو تسمي SigFox و التي ترسل لك تحذيرات عن طريق تطبيق Myteepi او حتي عن طريق الرسائل القصيرة.

كما أنه ليس من الضروري وجود تيار كهربائي فمن الممكن تشغيلها أيضاً بطاريات من نوع AA لمدة 8 أشهر. و إذا انقطع التيار الكهربائي يتم تحويل الطاقة إلى البطاريات بشكل تلقائي و ترسل لك رسالة بحدوث هذا فهذه هي وظيفة الجهاز الرئيسية.

كما يوجد ايضا نسخة مصغرة من هذا الجهاز علي شكل مربع هو لا يختلف عن الأداة الخشبية الا في الشكل فقط و يعمل بالبطارية فقط و سعره سيكون 99€.