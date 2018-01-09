عبدالمنعم سعيد: الانتعاش الاقتصادي في أمريكا سببه أوباما وليس ترامب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم اللغة التي تحبها التنظيمات اليمنية، وبعض الولايات هناك.

وأوضح "سعيد"، في حوار مع برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن الإصلاح الضريبي أبرز نجاحات "ترامب" خلال عامه الأول في أمريكا، وكذلك رفع القيود عن الاستيراد والتصدير، موضحا أن الانتعاش الاقتصادي الحالي بسبب ما فعله أوباما، وليس من ثمار ترامب.

وأردف أن ترامب فرض على الجهاز البيروقراطي في الدولة تخفيف القيود على الاستثمارات، لافتا إلى أن ترامب أفسد اتفاقية المناخ، وبعض الاتفاقيات التجارية التي أجراها أوباما.