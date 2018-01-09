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الوطن

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر المصري فاروق شوشة

منذ 38 دقيقة
كتب: حسن عثمان
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر المصري فاروق شوشة

الشاعر فاروق شوشة

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد الشاعر والأديب المصري فاروق شوشة الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام  1936.

والشاعر والأديب فاروق محمد شوشة، هو وإذاعي مصري، حفظ القرآن، وأتم دراسته في دمياط وتخرج في كلية دار العلوم 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس 1957، وعمل مدرساً 1957، والتحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيساً لها 1994، وكذلك عمل أستاذاً للأدب العربي بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

ومن أهم برامجه الإذاعية لغتنا الجميلة، منذ عام 1967، والتلفزيونية "أمسية ثقافية" الذي قدمه منذ عام 1977.

وكان شوشة عضوا بمجمع اللغة العربية في مصر، ورئيس لجنتي النصوص بالإذاعة والتلفزيون، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين، وشارك في مهرجانات الشعر العربية والدولية.

و توفي في يوم الجمعة 13 محرم 1438 هـ الموافق 14 أكتوبر 2016، في ذات القرية التي شهدت ميلاده، وحمل عنها لقبها، وهي قرية الشعراء بمحافظة دمياط.

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