جوجل يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب الراحل فاروق شوشة

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب المصري الراحل فاروق شوشة.

ونشر جوجل على صدر صفحته الرسمية صورة لشوشة، أمام ميكروفون ومكتوب عليها "لغتنا الجميلة".

ولد شوشة في 9 يناير 1936 بقرية الشعراء بمحافظة دمياط وحفظ القرآن، وأتم دراسته في دمياط وتخرج في كلية دار العلوم 1956، وفي كلية التربية جامعة عين شمس 1957.

عمل مدرساً 1957، والتحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيساً لها 1994، وكذلك عمل أستاذاً للأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أهم برامجه الإذاعية لغتنا الجميلة، منذ عام 1967، والتلفزيونية: "أمسية ثقافية" منذ عام 1977.

وكان الشاعر الراحل عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر ورئيس لجنتي النصوص بالإذاعة والتلفزيون، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين وحصل على جوائز أدبية رفيعة.

وتوفي شوشة الجمعة 14 أكتوبر 2016، في ذات القرية التي شهدت ميلاده.