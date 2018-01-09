محمود مسلم عن خلافات رئيس الزمالك مع "الوطن": "كل مرة يألف سبب"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قناة dmc العامة، إن الجريدة تواجه مشاكل كثيرة مع رئيس نادي الزمالك.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج "المانيفستو"، على إذاعة 9090، "الجريدة لا تعرف سبب خلاف مرتضى منصور معها، وكل شوية يألف سبب غير مفهوم، وكل مرة السبب يكون مختلف".

وتابع: "آخر أزمة كانت معنا بعد ما نشرنا عقد لاعب نادي الزمالك مايوكا ووكيله الإسرائيلي، وقال علينا إننا كدابين، والوكيل نفسه قال إنه إسرائيلي، ومرتضى منصور بيخاف يقول كدا، وأثبتنا بالدليل القاطع صحة ما نشرنا".