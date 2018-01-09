تسجيل الدخول

الوطن

محمود مسلم عن خلافات رئيس الزمالك مع "الوطن": "كل مرة يألف سبب"

منذ 9 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
محمود مسلم عن خلافات رئيس الزمالك مع "الوطن": "كل مرة يألف سبب"

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قناة dmc العامة، إن الجريدة تواجه مشاكل كثيرة مع رئيس نادي الزمالك.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج "المانيفستو"، على إذاعة 9090، "الجريدة لا تعرف سبب خلاف مرتضى منصور معها، وكل شوية يألف سبب غير مفهوم، وكل مرة السبب يكون مختلف".

وتابع: "آخر أزمة كانت معنا بعد ما نشرنا عقد لاعب نادي الزمالك مايوكا ووكيله الإسرائيلي، وقال علينا إننا كدابين، والوكيل نفسه قال إنه إسرائيلي، ومرتضى منصور بيخاف يقول كدا، وأثبتنا بالدليل القاطع صحة ما نشرنا".

أخبار متعلقة

بالصور| رئيس جامعة القاهرة يكرَّم صحفيي "التعليم" في جريدة "الوطن"

بالصور| رئيس جامعة القاهرة يكرَّم صحفيي "التعليم" في جريدة "الوطن"

كرَّم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الزميلين توفيق شعبان، وأحمد أبوضيف، الصحفيين بجريدة الوطن، وذلك لما بذلوه من جهد في تغطية أحداث جامعة القاهرة على م
اليوم.. أحمد أدم يحتفل بـ"القرموطي في أرض النار" في جريدة "الوطن"

اليوم.. أحمد أدم يحتفل بـ"القرموطي في أرض النار" في جريدة "الوطن"

يحتفل النجم أحمد آدم بفيلمه الجديد "القرموطي في أرض النار"، في مقر جريدة "الوطن" مساء اليوم، حيث تقام ندوة فنية للحديث عن قصة الفيلم
تأجيل نظر 8 دعاوى ضد مالك جريدة "الوطن" لجلسة أول يونيو

تأجيل نظر 8 دعاوى ضد مالك جريدة "الوطن" لجلسة أول يونيو

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية كل من المستشار عبدالناصر أبوسحلي، والمستشار أحمد الفقي، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة
استقرار الحالة الصحية لمؤسس جريدة "الوطن"

استقرار الحالة الصحية لمؤسس جريدة "الوطن"

تماثلت الحالة الصحية للمهندس محمد الأمين مؤسس جريدة "الوطن" وشبكة قنوات "سي بي سي" للشفاء بعد الجراحة العاجلة التي أجراها
«الوطن» قوته فى ناسه.. جريدة «الانفرادات» تخترق الملفات الشائكة

«الوطن» قوته فى ناسه.. جريدة «الانفرادات» تخترق الملفات الشائكة

على مدار 5 أعوام كاملة، ومنذ ظهورها الأول فى الشارع المصرى، تميزت «الوطن» بموضوعاتها التى انفردت بها عن منافسيها، من خلال ملفات متعددة وقضايا اخترقتها الجريدة

التعليقات

بروفايل| طارق قابيل.. «المايسترو» يتعثر

الأكثر قراءة

عاجل