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الوطن

عاجل| البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

منذ 37 دقيقة
كتب: محمد يوسف
عاجل| البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

صورة أرشيفية

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم بأغلبية أكثر من ثلثي المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة تبدأ في 13 يناير الجاري ولمدة 3 شهور.

وأعلن الدكتور علي عبد العال أن رئيس مجلس الوزراء أبلغه بقرار رئيس الجمهورية 647 لسنة 2017 المعلنة وبقرار رئيس الجمهورية رقم 510 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ من السبت 13 يناير 2018 نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وانتقد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "دعم مصر" ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية من يهاجمون حالة الطوارئ، وقال في كلمته بالجلسة إن فرنسا فرضت الطوارئ لمجرد حادث صغير تعرضت له، مشيرا إلى أن بعض النخب تزايد على البرلمان والموافقة على مد الطوارئ تؤكد وطنية هذا المجلس.

وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية خلال الجلسة إن مصر تحتاج إلى الأمان، وهناك مخاطر ومؤامرات تترصد لمصر لذا وجبت الموافقة على مد الطوارئ.

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