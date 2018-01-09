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الوطن

مسلم: "نافع" لو سمع الكلام الحلو عنه كان أعانه على مواجهة المرض

منذ 9 دقيقة
كتب: عزة عطية
مسلم: "نافع" لو سمع الكلام الحلو عنه كان أعانه على مواجهة المرض

الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قناة dmc العامة، إن الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، كان ينظر له على أنه قامة اقتصادية وصحفية كبيرة حتى عام 2005، قائلا: "المفروض نقيم تصرفاته وليس الشخص نفسه"، موضحا أنه لم يلتقيه غير مرة واحدة في فندق بالمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة. 

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج "المانيفستو"، على إذاعة 9090: "نافع لو سمع الكلام الحلو اللي اتقال عنه بعد وفاته أكيد كان أعانه على مواجهة محنته أمام المرض، كل شخص ليه سلبيات وإيجابيات، فترته كان فيها فساد كتير وأي مسؤول بيمسك في منصب فترة كبيرة بيكون له سلبيات كتيرة". 

 

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