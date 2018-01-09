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الوطن

"مسلم": مصر لن تنجو إلا بالإصلاح الإداري.. نحتاج "ثورة إدارية"

منذ 10 دقيقة
كتب: عزة عطية
"مسلم": مصر لن تنجو إلا بالإصلاح الإداري.. نحتاج "ثورة إدارية"

الكاتب الصحفي محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قناة dmc العامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان شعاره في الفترة الرئاسية الحالية "تثبيت الدولة المصرية"، وكنت أؤيده بقوة.

وأوضح مسلم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج "المانيفستو"، على إذاعة 9090، "إحنا محتاجين العمل على الإصلاح الإداري.. مصر مش هتنجو إلا لما يكون فيها إصلاح إداري".

وتابع رئيس تحرير "الوطن": "نحتاج ثورة إدارية.. عملنا استقرار إداري كويس على مدار السنوات السابقة، والمفروض ندي فرصة للأجيال الصغيرة للمشاركة في تقديم رؤى أفضل للمستقبل". 

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