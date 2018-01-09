"الوطنية للانتخابات" تتسلم حصر الأصوات بانتخابات جرجا التكميلية

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، والتي جرت بين كل من خليفة رضوان، ورشدي همام وفقي، شقيق النائب هرقل وفقي الذي توفى وخلا مقعده بمجلس النواب.

وقال المستشار علاء فؤاد، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"الوطن"، إن الحصر العددى أسفر عن حصول شقيق النائب الراحل على عدد أصوات أكثر من المرشح خليفة رضوان، وأنه وفقا للجدول الزمنى ستتولى الهيئة اعتبارا من غدا تلقى التظلمات والاعتراضات الخاصة بعمليتى الفرز والاقتراع والفصل فيها وإعلان النتيجة النهائية بحد أقصى 14 يناير الجاري.