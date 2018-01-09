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الوطن

رئيس منطقة بلبيس الصناعية: الرقابة الإدارية أصبحت شريكا في التنمية

أمس PM 11:59
كتب: محمود الجمل
رئيس منطقة بلبيس الصناعية: الرقابة الإدارية أصبحت شريكا في التنمية

اجتماع أعضاء "اتحاد المستثمرين" اليوم

قال المهندس عبد الله الغزالى، رئيس المنطقة الصناعية بمدنية بلبيس بمحافظة الشرقية، عضو اتحاد المستثمرين، إن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين وافق على إنشاء وحدتين للتعليم المزدوج بالمدنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة في مقدمتها بشائر الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الغزالي، أن الرقابة الإدارية أصبحت شريك رئيسي في التنمية وليس رقيب فقط، لافتا إلى اهتمام رئيس جهاز الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية بالتعليم المزدوج حيث وعد بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتوسع في إنشاء تلك المدارس من خلال التواصل مع مسؤولين وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد أن مشروع التعليم المزدوج الذي انطلق فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك من مدنية العاشر من رمضان من أهم مشاريع التنمية فى مصر حيث يساهم فى بناء الإنسان المنتج ويعوض عن غياب العمالة الفنية مضيفا أن التعليم المزودج مستقبل التعليم الفنى.

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