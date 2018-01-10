"صحة الفيوم": تركيب ماكينتي غسيل كلوي بمستشفى طامية المركزي

أعلنت مديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، أنه تم تركيب ماكينتي غسيل كلوي، بمستشفى طامية المركزي، تبرعت بهما مؤسسة مصر الخير، بناء على بروتوكول تعاون بين المديرية ومكتب "مصر الخير" بالفيوم، لتيسير العمل بمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأضافت المديرية، في بيان لها، مساء اليوم، أن كل من الدكتورة هبة رشاد، من إدارة الطب العلاجي، والدكتورة نشوى جلال، مدير العلاقات العامة والمنسق الإعلامي، والدكتور حمادة سليمان، مدير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، ومحمود ياسين، مسئول تنفيذي بمكتب مصر الخير بالفيوم، وعدد من المتبرعين، حضروا تركيب الماكينتين.