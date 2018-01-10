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الوطن

"مباحث القاهرة": أفراد التشكيل العصابي المضبوط ليسوا مصريين

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"مباحث القاهرة": أفراد التشكيل العصابي المضبوط ليسوا مصريين

جزء من المسروقات

قال العميد محمود الهندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إن أفراد التشكيل العصابي المضبوط، كانوا يختارون الفيلات والشقق التي توحي بأن أصحابها أغنياء وغير متواجدين، موضحًا أن التشكيل العصابي يتكون من 5 أشخاص أجانب، ولا يوجد بينهم مصري.

وأضاف "الهندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أن كل أعضاء التشكيل العصابي مُسجلين خطر في بلادهم، وتم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن رجال المباحث، قد قاموا بجهد كبير في تعقب الجناة والتوصل للمسروقات.

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