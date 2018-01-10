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الوطن

دفاع متهمي "أحداث الذكرى الثالثة للثورة": لا دليل مادي بالقضية

منذ 26 دقيقة
كتب: علاء يوسف
دفاع متهمي "أحداث الذكرى الثالثة للثورة": لا دليل مادي بالقضية

رئيس المحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، لدفاع 8 متهمين في قضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

ودفع محامي المتهمين، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من من واقعة القبض على المتهمين.

وتابع محامي المتهمين، دفاعه ببطلان اعترافات المتهمين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل محامي المتهمين، دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، كما دفع بانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

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