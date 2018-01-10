تسجيل الدخول

الوطن

"البيئة": نفذنا 102 ورشة عمل لتدوير المخلفات بالمدارس

منذ 4 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
"البيئة": نفذنا 102 ورشة عمل لتدوير المخلفات بالمدارس

ارشيفية

قال بيان صادر عن وزارة البيئة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ 102 ورشة عمل قائمة على تدوير المخلفات بالإضافة الى ورش العمل التثقيفية لرفع مستوى المعلمين، والتي استهدفت تدريب ما يقرب من 100 مدرس ومدرسة بإدارات حلوان ومصر الجديدة ومنشية ناصر والقاهرة الجديدة خلال الفصل الدراسي الأول.

كما قامت الوزارة بتفعيل العديد من الأنشطة البيئية التوعوية تحقيقاً لأهداف التربية البيئية، والتي لاقت صدى إيجابي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة ومنها: نشاط تكوين الكلمات  حيث يتم تكوين بعض الكلمات من خلال الحروف المطروحة في الرسم الكاريكاتيري، نشاط كلمة السر، نشاط أعرف هذه الحيوان، بالإضافة إلى لإعداد وتنفيذ مسرحيات بيئية ، بالاضافة إلى تنفيذ أغاني بيئية يتم توزيعها على المدارس ومتابعة تنفيذ هذه الأنشطة بالمدارس. علاوة على القيام بالأنشطة القائمة على تدوير المخلفات وكيفية الإستفادة منها في عمل منتجات جديدة.

كما شاركت في الفعاليات والاحتفالات المتعلقة بالتعليم والوعي البيئي ومنها "الإجتماع الأول للتعليم من أجل التنمية المستدامة" والذي عقد بمدينة نيقوسيا بجمهورية قبرص، منتدى "القاهرة للمناخ في الدلتا- تعليم بيئي لأجل مستقبل أفضل (ضمن فعاليات ألمانيا في الدلتا) الإحتفال بيوم البيئة العربي بحديقة الطفل بالسيدة زينب.

أخبار متعلقة

مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ29 لمجلس وزراء البيئة العرب

مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ29 لمجلس وزراء البيئة العرب

مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ29 لمجلس وزراء البيئة العرب
«خبراء البيئة العرب»: مصر تخسر 25 ألف فدان سنويا بسبب التصحر

«خبراء البيئة العرب»: مصر تخسر 25 ألف فدان سنويا بسبب التصحر

«خبراء البيئة العرب»: مصر تخسر 25 ألف فدان سنويا بسبب التصحر
"اتحاد خبراء البيئة العرب": الخنازير تحمينا من التلوث  

"اتحاد خبراء البيئة العرب": الخنازير تحمينا من التلوث  

أوضح الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الله خلق الكون في توازن تلقائي، مؤكدا أن الكائنات الحية مثل الخنازير التي تعمل على الاستفادة من ال
"البيئة" تشارك في رفع الوعي البيئي لمهندسي وفنيي شركة المقاولون العرب

"البيئة" تشارك في رفع الوعي البيئي لمهندسي وفنيي شركة المقاولون العرب

تشارك وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئة، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب "إدارة المنشآت المتميزة"، في فعاليات تنفيذ خطة التوعية

التعليقات

«الشناوى» بطل من ورق فى الزمالك والمنتخب

الأكثر قراءة

عاجل