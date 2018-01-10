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الوطن

مصدر بالمترو: زيادة سعر التذكرة لن يتعدى 6 جنيهات.. والتطبيق في يوليو

منذ 3 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
مصدر بالمترو: زيادة سعر التذكرة لن يتعدى 6 جنيهات.. والتطبيق في يوليو

مترو الانفاق

كشف مصدر مسؤول بشركة إدارة تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن زيادة سعر تذكرة المترو الجديدة لن يتعدى الـ6 جنيهات، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها مطلع يوليو المقبل، مؤكدا أنها ستكون بنظام عدد المحطات، ومن الممكن أن تكون على النحو التالى: 9 محطات بـ2 جنيه.. و18 محطة بـ4 جنيه.. والخط بالكامل بـ6 جنيهات.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الشركة تعمل على الانتهاء من تركيب جميع البوابات الجديدة التي تعمل بالكارت الذكى بجميع محطات الخطين الأول والثاني، كما تعمل على تحسين الخدمة لجميع الجمهور المسافرين قبل تطبيق الزيادة الفعلية.

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