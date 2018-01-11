وليد صلاح الدين: الانتقادات الموجهة لحسام البدري "مبالغ فيها"

قال الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، إن اختيار إيهاب جلال ببناء الهجمة من بداية الملعب، كان خاطئا للغاية لأن الأمر يحتاج إلى شهور من التدريب كما فعل إيهاب جلال نفسه مع "المقاصة".

وأضاف، في مداخلة هاتفية في حصاد "إينرجي" الرياضي على راديو "إينرجي"، أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته في مباراة القمة، لأنه كان من الممكن أن يفوز بفارق أهداف كبير.

وشدد "صلاح الدين"، على أن نجوم المباراة بالنسبة للأهلي كانوا محمد الشناوي ووليد سليمان، وأن عبدالله السعيد وعلي معلول وأحمد فتحي لم يكونوا في كامل "فورمتهم".

وأوضح، أن بعض الانتقادات الموجهة إلى مدرب الأهلي حسام البدري مبالغ فيها للغاية "ماينفعش يبقى كسبان الغريم التقليدي 3-0 وننتقده"، مشيرا إلى أن حالة الزمالك وسيناريو المباراة والحالة السيئة لأحمد الشناوي وعلي جبر سبب النتيجة العريضة في مباراة القمة، وهي نتيجة خادعة لا تشي بأن الأهلي سيفوز على المصري بنتيجة كبيرة.