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الوطن

الشاعر: ماسبيرو في مرحلة انتقالية ويدفع فواتير إخفاقات سابقة

اليوم AM 12:13
كتب: الهام زيدان
الشاعر: ماسبيرو في مرحلة انتقالية ويدفع فواتير إخفاقات سابقة

جمال الشاعر

قال الإعلامي جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المسؤول الأول عن مراقبة الإعلام، وإنه يجب أن يترفع الإعلام عن تشويه أي من المرشحين المحتملين للانتخابات.

وأضاف الشاعر، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن ماسبيرو في الانتخابات الماضية كان أداؤه متوازنًا للغاية ولم يكنْ منحازًا لتغطية أخبار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أنّ ماسبيرو في مرحلة انتقالية ويدفع فواتير إخفاقات وسياسات حكومات متعاقبة سابقة، موضحًا أنّ ماسبيرو هو ضابط الإيقاع لكونه إعلام الدولة المصرية وليس إعلام السجادة الحمراء أي الأخبار المتعلقة بالسادة المسؤولين فقط.

وأوضح أنّه من الضروري جدًا أنْ يستعيد ماسبيرو لياقته بسبب أنّه مسؤول عن 100 مليون مصري.  

وأشار إلى أنّ الرضا مرهون بين أبناء ماسبيرو بِنتائج التطوير المؤسسي والهيكلة، بمعنى أنّ ماسبيرو يمتلك أذرع اقتصادية مثل مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات وصوت القاهرة ومحطات إرسال وأراضي وممتلكات كثيرة، لذلك من الضروري حصر هذه الأصول وإعادة استثمارها.

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