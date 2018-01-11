الخميس.. تكريم فتحي سرور بمستشفى 57357

تكرم إدارة مستشفى 57357 الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى 57357 الأسبق، ظهر الخميس، في احتفال يحضره "سرور".

وقال "سرور" لـ"الوطن"، إنه سيجري خلال الاحتفال والتكريم إطلاق اسمه على أحد مباني المستشفى باعتباره أحد مؤسسيه ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة 57357.

وتابع أنه ساهم في بناء المستشفى من أجل مساعدة الأطفال المرضى وخدمة أهالي السيدة زينب، وكل من يحتاج لهذه الخدمات العلاجية قبل 14 عامًا، مؤكدًا رضاه عما تبذله والأطباء العاملين بها من جهود لأجل علاج الأطفال ومساعدتهم.

وأعرب عن تمنياته لجميع الأطفال بالشفاء التام، ودعا الجميع لمساعدتهم وتقديم كل ما يمكنهم من أجل مساعدتهم وبهدف شفائهم.

يذكر أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، كان نائبًا لدائرة السيدة زينب التي تقع المستشفى بداخلها، وقت تأسيسه، وقدّم العديد من المساعدات عند بنائها، كتوفير الأرض التي بني عليها المستشفى، والتي كانت مكان السلخانة القديمة، بحسب تأكيد الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى، واختير نائبًا لرئيس مجلس أمناء مؤسسة 57357، حيث ساهم في بناء المستشفى وإطلاقها منذ تأسيس المؤسسة عام 2003.