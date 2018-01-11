"الأعلى للإعلام" ينظم جولة للمتدربين الأفارقة بمصانع توشيبا العربي

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع قطاع الهندسة الإذاعية بالتليفزيون المصري، اليوم، زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين والمهندسين الأفارقة لمجموعة مصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بقوسينا كنموذج واقعي لمهارة المصريين في مجال التصنيع الإلكتروني كما تهدف الزيارة إلى تعريف الأفارقة على التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في مجال التصنيع.

استقبل الوفد المهندس محمد إبراهيم مستشار مجموعة شركات العربي، حيث رحب بالمجموعة الإفريقية واصطحابهم لقاعة كبار الزوار لمشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء وتطوير مجموعة مصانع شركات العربي.

وأوضح الفيلم إن مجموعة شركات العربي تأسست عام 1964، وأنها تمتلك مجمعين صناعيين بقوسينا بمحافظة المنوفية، والآخر ببنها بمحافظة القليوبية وتبلغ مساحته حوالي 386 كيلو متر مربع، كما أن للعربي مجمع صناعي بوادي النطرون.

وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى وجود مخطط لمشروعات توسعية بأسيوط، وأضاف بأن يبلغ عدد المهندسين والفنيين والإداريين والعاملين بالشركة 25 ألف موظف، وتأمل الشركة إلى أن يصل عدد العاملين بالشركة إلى 200 ألف عامل بين مجموعة شركات العربي بحلول عام 2030، وعلى الجانب الآخر من الزيارة التقت المجموعة الإفريقية بالمهندس محمد العربي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات العربي.

وأبدى المهندسين الأفارقة لـ"العربي" رغبتهم في مزيد من التعاون الإفريقي في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية وتبادل الخبرات بين مصر وإفريقيا، وفي ذلك النطاق أوضح العربي إن شركة توشيبا استطاعت أن تكون من أفضل الشركات في مجال التصنيع الإلكتروني على المستوى العربي رافعين شعار "الثقة يعني العربي" نظرًا للكفاءة العالية التي تمتع بها منتجاتنا كما أن مجموعة العربي لا يقتصر دورها فقط على الجانب الفني بل إن المجموعة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية لإيمانها بدورها في خدمة المجتمع المصري فتشارك الشركة بالأعمال الخيرية وتنظيم حفل زواج جماعي للأيتام.

وأضاف أن الشركة تصنع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مثل الثلاجات والتكييفات والغسالات والتليفزيونات وتصدرها إلى دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وحاليًا إلى روسيا في عام 2017.

وأوضح أن مجموعة العربي تسعى في الوقت الحالي للتوسع في الأسواق العالمية، وذكر العربي للأفارقة إنه يوجد للشركة العديد من شركاء النجاح مثل توشيبا اليابان وشارب وTCL الصينية وشركة Bertazzoni الإيطالية.

ووجه الأفارقة في نهاية اللقاء بعض الأسئلة عن خطط شركات العربي لإفريقيا وكيفية تحقيق التعاون مع مجموعة شركات العربي.

وبين لهم المهندس محمد العربي بأن الشركة بالفعل تصدر منتجاتها لكثير من الدول الإفريقية، وعلى استعداد تام لعمل مشاريع إفريقية مشتركة في مجال التصنيع الإلكتروني إلى جانب عمل دورات تدريبية للمهندسين الأفارقة في ذلك المجال لنقل خبراتنا للقارة الإفريقية من خلالكم.

ثم أجرى الوفد بصحبة المهندس محمد إبراهيم مستشار المجموعة جولة ميدانية لتفقد مجمع بنها الذي يضم ثلاثة مصانع عاملة ومصنعًا للصناعات الغذائية ومجمع قويسنا الأكبر والأحدث، والذي يضم تسعة مصانع عاملة وثلاثة مصانع للصناعات الغذائية فشاهد الأفارقة مصانع التلفزيونات والثلاجات ومصنع الزجاج ومصنع اللمبات.