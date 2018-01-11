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الوطن

وزير النقل: لا يوجد تأخير في قدوم قطارات المترو مطلقا

منذ 40 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
وزير النقل: لا يوجد تأخير في قدوم قطارات المترو مطلقا

مترو الأنفاق

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه كان منذ أيام متوجها ليستقل مترو الأنفاق والاستماع إلى شكاوى المواطنين واستوقفه أحد الشباب الذي ذكر له أن المترو يتأخر وقت كبير في الخط الثاني.

وأضاف عرفات، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنه كان سيستقل المترو من الخط الأول ولكنه أراد أن يتبين حقيقة الأمر، ونزل للخط الثاني فوجد أن المترو يأتي بعد 3 دقائق، مشيرًا إلى أنه انتظر المترو الذي يليه، والذي يليه، ومعه الشاب صاحب الشكوى ووجد أن قدومهم لا يستغرق أكثر من 3 دقائق.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن يتأخر قدوم قطارات المترو مطلقًا لافتًا أن أقصى حد لتأخير قدومه وقت الذروة قد يكون 7 دقائق على الأكثر.

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