محافظ الفيوم: دراسة مشروع عملاق على 5 آلاف متر يضم هايبر ومطاعم

أعلن الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أنه جار دراسة مشروع عملاق على مساحة 5 آلاف متر، يشمل هايبر كبير، ومطاعم، ومول تجاري كبير، وقاعة سينما، وقاعة مناسبات، وجراج للسيارات، وسيتم تنفيذه بشكل جمالي ومعماري يتلاءم مع الطبيعة السياحية للمحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التأسيسية لمجلس شباب المحافظة، مساء الأربعاء، أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ مشروع تطوير منطقة وادي الريان، بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وسينتهي العمل منه خلال 8 شهور، كما يجرى دراسة الاستغلال الأمثل للممشى السياحي، ودراسة إقامة محطة خلط أسفلتية بالفيوم لتسهيل صيانة، ورفع كفاءة، ورصف الطرق بمختلف أنحاء المحافظة.